«Управились с помощью огнетушителей»: в Екатеринбурге вспыхнула областная психиатрическая больница

СЕГОДНЯ 06:01 2019-11-11T06:01:55+03:00

К счастью, в момент возгорания никого в здании не оказалось

Изменить размер текста: A A

Этим утром, около 6:46, диспетчерам МЧС поступило сообщение о возгорании на территории Свердловской областной клинической психиатрической больницы, которая находится на Сибирском тракте. На место сразу же выехали 11 спасателей на четырех спецмашинах.

- В помещении на первом этаже административного здания произошло короткое замыкание проводки, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Площадь пожара составила 0,5 погонных метра.

К счастью, в момент возгорания никого из людей в здании не было, поэтому все обошлось без пострадавших. Пожар потушили за 10 минут – с помощью огнетушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU