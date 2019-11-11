«Управились с помощью огнетушителей»: в Екатеринбурге вспыхнула областная психиатрическая больница
Этим утром, около 6:46, диспетчерам МЧС поступило сообщение о возгорании на территории Свердловской областной клинической психиатрической больницы, которая находится на Сибирском тракте. На место сразу же выехали 11 спасателей на четырех спецмашинах.
- В помещении на первом этаже административного здания произошло короткое замыкание проводки, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Площадь пожара составила 0,5 погонных метра.
К счастью, в момент возгорания никого из людей в здании не было, поэтому все обошлось без пострадавших. Пожар потушили за 10 минут – с помощью огнетушителей.
ИСТОЧНИК KP.RU