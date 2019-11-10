2019-11-10T19:14:46+03:00
Спорт

«Уралочка» проиграла саратовскому «Протону» в Нижнем Тагиле

Это первое поражение нашей команды в чемпионате
Данил СВЕЧКОВ
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А начинала наша команда хорошо. Но затем саратовские волейболистки собрались и выиграли. Фото: волейбольный клуб «Уралочка»А начинала наша команда хорошо. Но затем саратовские волейболистки собрались и выиграли. Фото: волейбольный клуб «Уралочка»
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Уральская волейбольная команда «Уралочка» сыграла сегодня в Нижнем Тагиле с командой «Протон» из Саратова и... проиграла. Это был матч в рамках четвертого тура российской «Суперлиги Париматч» и первое поражение нашей команды в чемпионате.

- В начале первой партии у «Уралочки» сразу получается уйти в отрыв – 9:3 – хорошо подает и атакует капитан команды Ксения Парубец, - сообщают в пресс-службе «Уралочки». - В свою очередь «Протон» много ошибается, посылая мяч в аут, тренер саратовцев Юрий Маричев вынужден брать тайм-ауты, но они не помогают. В итоге первый сет берем с большим запасом – 25:16.

Во второй партии атаки нашей команды начинают уходить в аут. Счет сравнивается уже не в нашу пользу – 25:27.

- В начале третьего сета «Уралочка» теряет одного из лидеров – Анну Климец, которая вновь травмируется, - добавляют в команде. - Проигранный сет и травма Климец отрицательно влияют на нашу команду – ошибок становится больше.

Третий сет тоже остается за саратовской командой – 16:25. В четвертом «Уралочка» наконец выигрывает – 25:22. Но в решающей игре мы проигрываем – 13:15. Впереди у нашей команды встреча с «Динамо-Казань». Она пройдет 16 ноября в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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