В Нижнем Тагиле сгорел офис
Никто из людей не пострадал
В тушении пожара были задействованы две единицы техники, четыре человека личного состава.Фото: Алексей ФОКИН
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В полдень в Нижнем Тагиле начался пожар. На улице Красноармейской загорелся офис в трехэтажном административном здании. Пламя вспыхнуло на первом этаже.
- На площади в восемь квадратных метро сгорел холодильник и мебель, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы две единицы техники, четыре человека личного состава.
В 12.13 огонь был потушен. Работы на месте пожара завершились в 12.40
ИСТОЧНИК KP.RU