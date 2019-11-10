В Нижнем Тагиле сгорел офис

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-10T17:05:15+03:00

В тушении пожара были задействованы две единицы техники, четыре человека личного состава. Фото: Алексей ФОКИН

Никто из людей не пострадал

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В полдень в Нижнем Тагиле начался пожар. На улице Красноармейской загорелся офис в трехэтажном административном здании. Пламя вспыхнуло на первом этаже.

- На площади в восемь квадратных метро сгорел холодильник и мебель, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы две единицы техники, четыре человека личного состава.

В 12.13 огонь был потушен. Работы на месте пожара завершились в 12.40

ИСТОЧНИК KP.RU