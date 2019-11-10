«У половины не было огнетушителей»: в Екатеринбурге автомобилисты помогли потушить загоревшийся автобус

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-10T13:44:35+03:00

Они боролись с огнем, пока не прибыли сотрудники МЧС

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Днем в Екатеринбурге загорелся пассажирский автобус. ЧП случилось между остановками Волгоградская и Амундсена. Как сообщают очевидцы, пламя охватило крышу транспортного средства.

- Возгорание произошло в моторном отсеке, когда автобус ехал в парк. Пассажиров в нем не было, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Также, по сообщениям очевидцев, в тушении автобуса помогали владельцы проезжающих мимо машин. Они забирались на крыши своих автомобилей и гасили крышу автобуса огнетушителями.

- Мы с мамой проезжали мимо, когда он загорелся, - рассказывает очевидец. - Водитель не понял почему автобус сломался. Об огне ему сообщила моя мама и тут же она вызвала пожарную службу. Машину ждали минут 10-15 минут. В это время я и мама останавливали машины и просили помочь потушить автобус. Но у более чем половины автомобилистов не было огнетушителей. Главным героем стал мужчина с досками на машине. Он помог забраться и сбить самое сильное пламя.

Пассажиров во время пожара в автобусе не было. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU