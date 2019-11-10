2019-11-10T12:29:03+03:00
Общество

Ми-ми-ми строгого режима: в уральские колонии для охраны заключенных прислали щенков

Пять будущих сторожевых псов прибыли из Кемеровской области
Данил СВЕЧКОВ
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Щенки отправятся на службу в исправительные учреждения Невьянска, Новой Ляли, Екатеринбурга и Первоуральска. Фото: ГУФСИН по Свердловской областиЩенки отправятся на службу в исправительные учреждения Невьянска, Новой Ляли, Екатеринбурга и Первоуральска. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
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В исправительные колонии №10, что в Екатеринбурге, №46 в Невьянске, №54 в Новой Ляле, а также в следственный изолятор №5 в Екатеринбурге и колонию-поселение №56 в Первоуральске прибыло пополнение - пять щенков бельгийской и немецкой овчарки. Когда подрастут, они будут служить в уголовно-исполнительной системе Среднего Урала.

- Для использования в племенной и служебной деятельности учреждений ГУФСИН России по Свердловской области пять щенков были переданы из ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбасс, - уточняют в пресс-службе ведомства.

К слову, в ГУФСИН отмечают, что в их племенном питомнике они разводят также и щенков кавказской овчарки. В этом году они вырастили уже 33 щенка. Их отправляют в Свердловскую область, Омскую, Кировскую и Пермский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

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