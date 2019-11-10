2019-11-10T12:11:20+03:00
Происшествия

«Ушел на прогулку и не вернулся»: в Екатеринбурге ищут 14-летнего школьника, пропавшего десять дней назад

Ранее мальчик уже уходил из дома
Данил СВЕЧКОВ
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Если вы знаете, где сейчас находится этот подросток, позвоните в полицию по телефонам: (343)356-42-11, либо 02. Фото: отделение по связям со СМИ УВД ЕкатеринбургаЕсли вы знаете, где сейчас находится этот подросток, позвоните в полицию по телефонам: (343)356-42-11, либо 02. Фото: отделение по связям со СМИ УВД Екатеринбурга
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Полиция Екатеринбурга начала розыск 14-летнего школьника, который пропал еще 31 октября. Данил Пиров, ученик 7 класса, посреди дня ушел на прогулку, а домой так и не вернулся. Об этом правоохранителям сообщила его мать.

- Ранее несовершеннолетний совершал самовольные уходы из дома, - уточняют в отделении по связям со СМИ УВД Екатеринбурга. - На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении школьника сотрудники полиции просят позвонить им по телефонам: (343)356-42-11, либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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