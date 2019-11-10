Уральская любовница рэпера Guf’а вышла замуж

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-10T11:53:46+03:00

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Жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, ставшая известной на всю страну, как бывшая любовница рэпера Guf'а, вышла замуж. Но не за рэпера, а за 33-летнего бизнесмена. Снимки с семейного торжества она опубликовала на своей странице в социальной сети.

- Жениха не смущает мое темное прошлое: он говорит, что любит и все, что было до него, его не интересует, - сообщается в Инстаграме девушки.

Ранее мы сообщали, что рэпер Guf расстался с солисткой "А-Студио" Кети Топурией из-за тайного романа с екатеринбурженкой. Об отношения с Алексеем Долматовым Яна Шевцова рассказала сама. Позже она участвовала в шоу Дом-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU