Исследования показали, что в Верх-Исетском районе самая чистая водопроводная вода

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-10T10:14:25+03:00

По сравнению с другими районами, в ней мало железа и марганца

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Самая чистая вода в Екатеринбурге бежит из кранов жителей Верх-Исетского района. Об этом после октябрьских лабораторных исследований сообщает Водоканал.

- Санитарные нормы устанавливают верхний предел для показателя "мутность" в 1,5 миллиграмма на литр, - отмечают в пресс-службе Водоканала. - Среднегородское значение этого показателя в октябре составило 0,6 миллиграмма. При этом в распределительных сетях Верх-Исетского и Железнодорожного районов значение этого показателя было ниже уровня определяемости.

Кроме того в воде Верх-Исетского района меньше всего железа - 0,078 миллиграмма на литр, в то время как по городу его 0,088 милиграмма. Марганца в кранах этого района тоже меньше: 0,025 миллиграмма против 0,031 среднегородских.

ИСТОЧНИК KP.RU