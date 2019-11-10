2019-11-10T09:49:07+03:00
Общество

Рабочая неделя начнется с +2 градусов тепла

А во вторник ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду
Данил СВЕЧКОВ
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Во вторник и понедельник на улице опять будет слякоть.Во вторник и понедельник на улице опять будет слякоть.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник 11 ноября в Екатеринбурге днем опять будет тепло. Как сообщают синоптики, столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов Цельсия. Будет облачно с прояснениями. Осадков больших не предвидится. Ветра сильного также ждать не стоит. А во вторник станет еще теплее.

- Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». - Ночью температура воздуха -1...-3, днем +1...+3.

Также днем ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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