На улице Высоцкого «Форд Фокус» сбил 11-летнего мальчика на самокате

СЕГОДНЯ 07:47 2019-11-10T07:47:11+03:00

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Полиция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах аварии, случившейся накануне на улице Высоцкого. По предварительным данным, 35-летний водитель «Форд Фокуса» двигаясь по дублеру Высоцкого сбил 11-летнего мальчика, выехавшего на самокате из-за припаркованной машины.

- В результате наезда с предварительным диагнозом ушибы мягких тканей ребенок был госпитализирован в детское лечебное учреждение МАУ ДГКБ №9, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Установлено, что мама с несовершеннолетним сыном возвращались домой из лесопарка «Каменные палатки», где ребенок катался на самокате.

Когда мама с ребенком прошли перекресток с улицей Высоцкого, мальчик продолжил ехать на самокате, будучи впереди мамы. А когда они приблизились к дублеру Высоцкого, то мальчик вдруг выехал на проезжую часть, так как не слез с самоката.

ИСТОЧНИК KP.RU