На Урале раскупают новые иномарки: цифры

СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-09T18:21:40+03:00

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Свердловская область оказалась на шестом месте по стране в рейтинге продаж автомобилей иностранного производства по итогам девяти месяцев 2019 года.

Всего в России за этот период продано 871 300 новых иномарок, что на 4% меньше, чем годом ранее. Такие цифры приводит аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте рейтинга вполне ожидаемо оказалась Москва, где с января по октябрь успели продать почти 151 тысячу новых иномарок. На второй строчке топ-10 – Московская область, на которую пришлось 91 500 машин. Также в тройке лидеров оказался Санкт-Петербург с показателем в 67 400 новых проданных автомобилей, завезенных из других стран.

В Свердловской области за 9 месяцев реализовали из салонов 26 500 новых иномарок. На соседнюю Челябинскую область за этот период пришлось только 20 900 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU