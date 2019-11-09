Студента, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы на Уралмаше, отправили под стражу
В Екатеринбурге суд отправил под арест студента, которого обвиняют в убийстве 15-летней школьницы. Преступление совершено в одиннадцатом часу вечера 5 ноября на улице Машиностроителей.
Во дворе одного из домов в тот вечер произошла ссора, в ходе которой девушка оскорбила незнакомого ей парня. В ответ тот достал острый колющий предмет и ударил обидчицу в область груди.
Парня отправили под арест. Фото: СКР по Свердловской области
Пострадавшая, не придав ранению серьезного значения, пришла домой и легла спать. Однако вскоре ей стало хуже, ее отвезли в детскую больницу №9. Оказалось, что у нее задето сердце, позже она погибла.
При активной помощи местных жителей и журналистов, подозреваемого удалось найти довольно быстро – им оказался студент одного из местных колледжей.
- Следователем СКР молодому человеку уже предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Убийство». Судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе регионального СКР.
Школьница скончалась в больнице. Фото: социальная сеть
Перед этим со студентом провели следственный эксперимент, на котором он подробно рассказал, как и где ранил девушку. Оказалось, что момент потасовки он был пьян. Следственные мероприятия продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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