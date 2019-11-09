Жителей Екатеринбурга переселят из ветхого жилья в 16 квартир за 37 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-09T15:03:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Екатеринбурга намерена закупить 14 однокомнатных и 2 двухкомнатные квартиры для переселения горожан из ветхого жилья.

В документации на сайте госзакупок указано, что квартиры должны быть полностью пригодны для комфортного проживания. Площадь «однушек» должна быть от 28 до 38 квадратных метров, а «двушек» - от 44 до 53 «квадратов». Располагаться жилье должно на любом этаже, кроме цокольного, мансардного, подвального и технического.

Пол в квартирах должен быть покрыт ламинатом или вспененным линолеумом, санузлы – отделаны кафельной плиткой. Обязательно наличие исправной сантехники, на кухне должна быть установлена газовая плита. Этажность домов с квартирами должна быть не менее 3.

Общая площадь квартир должна быть не меньше 539 квадратных метров, на них администрация города готова потратить 37 166 020 рублей. Эта начальная цена торгов, которые пройдут 20 ноября. Заявки на участие можно подать до 17 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU