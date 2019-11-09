2019-11-09T15:03:37+03:00
Недвижимость

Жителей Екатеринбурга переселят из ветхого жилья в 16 квартир за 37 миллионов рублей

Торги проведут 20 ноября
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Новоселье отметят 16 семейНовоселье отметят 16 семейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мэрия Екатеринбурга намерена закупить 14 однокомнатных и 2 двухкомнатные квартиры для переселения горожан из ветхого жилья.

В документации на сайте госзакупок указано, что квартиры должны быть полностью пригодны для комфортного проживания. Площадь «однушек» должна быть от 28 до 38 квадратных метров, а «двушек» - от 44 до 53 «квадратов». Располагаться жилье должно на любом этаже, кроме цокольного, мансардного, подвального и технического.

Пол в квартирах должен быть покрыт ламинатом или вспененным линолеумом, санузлы – отделаны кафельной плиткой. Обязательно наличие исправной сантехники, на кухне должна быть установлена газовая плита. Этажность домов с квартирами должна быть не менее 3.

Общая площадь квартир должна быть не меньше 539 квадратных метров, на них администрация города готова потратить 37 166 020 рублей. Эта начальная цена торгов, которые пройдут 20 ноября. Заявки на участие можно подать до 17 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Екатеринбурга схлестнулись четыре иномарки
Студента, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы на Уралмаше, отправили под стражу
«Нас должны услышать»: жители Екатеринбурга вновь собрались на митинг против мусорного полигона
Их отметил президент: больше 20 военных получили награды в Екатеринбурге
Художник из Екатеринбурга оформил новые пластинки «Чайфов» и Бутусова
Подсказал губернатор: в Екатеринбурге работников метро переоденут в элегантную форму
Жителей Екатеринбурга зовут сдать опасные отходы
На Щорса-Белинского иномарка вылетела на тротуар и протаранила столб
Опасное и трудное ремесло: свердловские полицейские отмечают профессиональный праздник
Под Екатеринбургом школьники на мотороллере влетели в легковушку, которую отбросило на женщину
На Урале школьникам подарили новый автобус - самый большой в парке школьного транспорта
В Свердловской области создали рабочую группу, где будут обсуждать строительство новых школ