«Нас должны услышать»: жители Екатеринбурга вновь собрались на митинг против мусорного полигона

СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-09T14:39:38+03:00

Люди не хотят видеть под окнами отходы со всего города

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В поселке Шабровский, который входит в состав Екатеринбурга, 9 ноября прошел сход местных жителей, которые выступают против строительства мусоросортировочного завода и полигона рядом с их домами. На мероприятие пришли сотни человек.

По мнению уральцев, мусорные объекты нужно располагать на землях, которые иметь статус промышленных и расположенных вдалеке от жилой застройки.

- Шабры пострадают больше всего. Комплекс переработки отходов поставят в осушенные и подготовленные еще в советские времена для сельскохозяйственных целей территории, которые вплотную прилегают к частным домам, - говорит один из противников возведения полигона и завода Эдуард Мансуров.

Недалеко от места будущей возможной стройки находится аэропорт Кольцово. Фото: Эдуард Мансуров

Первая массовая акция против строительства мусорных объектов под Екатеринбургом прошла в минувшее воскресенье в парке на улице Шаумяна в Екатеринбурге. На разрешенном мероприятии собрались около 500 человек.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, территориальная схема размещения твердых коммунальных отходов еще не утверждена, ее опубликуют 15 ноября. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что полигона твердых бытовых отходов рядом с поселком Шабровский не будет. Речь идет только о мусоросортировочном заводе.

ИСТОЧНИК KP.RU