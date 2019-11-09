2019-11-09T13:52:34+03:00
Общество

Их отметил президент: больше 20 военных получили награды в Екатеринбурге

В список попали генералы, офицеры и прапорщики
Лев ИСТОМИН
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Награды вручил лично командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Фото: пресс-служба ЦВОНаграды вручил лично командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Фото: пресс-служба ЦВО
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Больше 20 генералов, офицеров и прапорщиков Центрального военного округа получили государственные награды в зале военного совета штаба из рук командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Двое военнослужащих управлений связи и железнодорожных войск Центрального военного округа получили ордена «За военные заслуги». Еще двое отмечены почетной грамотой Президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба округа.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

Также за мужество и отвагу, которые были проявлены при исполнении воинского долга и заслуги в укреплении работоспособности страны военным вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали Суворова и Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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