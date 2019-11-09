Их отметил президент: больше 20 военных получили награды в Екатеринбурге
Больше 20 генералов, офицеров и прапорщиков Центрального военного округа получили государственные награды в зале военного совета штаба из рук командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.
Двое военнослужащих управлений связи и железнодорожных войск Центрального военного округа получили ордена «За военные заслуги». Еще двое отмечены почетной грамотой Президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба округа.
Фото: пресс-служба ЦВО
Также за мужество и отвагу, которые были проявлены при исполнении воинского долга и заслуги в укреплении работоспособности страны военным вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали Суворова и Жукова.
ИСТОЧНИК KP.RU