2019-11-09T13:33:22+03:00
Звезды

Художник из Екатеринбурга оформил новые пластинки «Чайфов» и Бутусова

Альбомы выйдут до конца года
Лев ИСТОМИН
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Шахрин и Бутусов выпускают альбомы почти одновременноШахрин и Бутусов выпускают альбомы почти одновременноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Впервые за шесть лет рок-группа «Чайф» выпускает альбом с новыми песнями под названием «Слова на бумаге». Релиз намечен на 22 ноября 2019 года.

Также в настоящее время музыкант, поэт и писатель Вячеслав Бутусов собирает деньги на выпуск первой пластинки своей третьей группы «Орден Славы», которая будет называться «Аллилуйя». Альбом также планируется выпустить до конца этого года.

Альбом "Чайфов" выйдет 22 ноября. Фото: Александр Коротич

Альбом "Чайфов" выйдет 22 ноября. Фото: Александр Коротич

Что объединяет оба релиза? Оказалось, что их оформил давний знакомый и друг Вячеслава Бутусова и Владимира Шахрина - уральский художник Александр Коротич.

Для «Чайфов» Коротич создал иллюстрацию в виде бумажных музыкантов в огне. А для «Ордена Славы» оформил обложку в стиле минимализма.

Обложка нового альбома Вячеслава Бутусова. Фото: Александр Коротич

Обложка нового альбома Вячеслава Бутусова. Фото: Александр Коротич

- Я решил, что на лицевой стороне конверта должна быть изображена группа «Чайф», изготовленная из черновиков Владимира Шахрина. Макет помогал клеить младший сын Федор, а критикой помогала старшая дочь Ирина, - говорит Александр Коротич.

Александр Коротич с котенком Тишей. Фото: личная страница художника в Facebook

Александр Коротич с котенком Тишей. Фото: личная страница художника в Facebook

Отметим, что художник занимался оформлением двух изданий альбомов группы Nautilus Pompilius в 1990-е годы, а также дизайном одной из пластинок группы «Ю-Питер». Он выпустил несколько книг со сказками, сборник авторской поэзии и две книги с прозой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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