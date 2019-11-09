Подсказал губернатор: в Екатеринбурге работников метро переоденут в элегантную форму

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-09T11:05:04+03:00

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С 1 июля 2020 года сотрудников Екатеринбургского метрополитена переоденут в практичную, опрятную и удобную фирменную одежду с символикой предприятия. Новые правила пользования подземкой в уральской столице утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В документе на официальном правовом портале региона говорится о новых правилах пользования метрополитеном. Там прописан порядок оплаты услуг метро, требования к проездным документам.

Новшества коснулись рабочей формы сотрудников метрополитена. Одежда должна быть выполнена в единой цветовой гамме с символикой подземки. Форма помимо перечисленных требований, должна быть практической и элегантной. Ее цветовая гамма может меняться в зависимости от времени года.

Контролировать изменения будет заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

ИСТОЧНИК KP.RU