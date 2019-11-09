Жителей Екатеринбурга зовут сдать опасные отходы

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-09T10:52:45+03:00

Пункты приема в ноябре будет работать два дня Фото: Андрей АБРАМОВ

Изменить размер текста: A A

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ноябре будут активно принимать у всех жителей уральской столицы опасные бытовые отходы. В список попали ртутные лампы – люминесцентные и компактные энергосберегающие, ртутные градусники, автомобильные аккумуляторы, а также компьютерная оргтехника.

Передвижные пункты приема будут работать 12 ноября с 15 до 19 часов, а также 18 ноября с 8 до 12 часов возле здания районной администрации по адресу: улица Московская, 27. Это напротив Дворца молодежи.

Напомним, что одна батарейка в составе бытового мусора способна загрязнить почти 20 квадратных метров почвы и около 400 литров воды.

ИСТОЧНИК KP.RU