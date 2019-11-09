На Щорса-Белинского иномарка вылетела на тротуар и протаранила столб

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-09T09:15:24+03:00

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В субботу утром на оживленном перекрестке улиц Щорса и Белинского столкнулись две иномарки Mercedes и Renault. После столкновения первую иномарку вынесло на тротуар, после чего она влетела в столб.

По предварительной информации, пострадали водитель и пассажирка Mercedes. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Автомобили, а также столб получили серьезные повреждения. После аварии на перекрестке образовалась небольшая пробка по Белинского со стороны улицы Фрунзе, так как поворот на Щорса в сторону Чайковского был частично перекрыт.

Иномарку буквально намотало на столб. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

- ДТП произошло в 8:22 рядом с домом 52б по улице Щорса. Водитель Renault передвигался по Щорса со стороны Степана Разина. При повороте налево автолюбитель не уступил дорогу автомобилю Mercedes, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Пострадали водитель и пассажирка Renault – мужчина 1972 года рождения и женщина 1992 года рождения. Их доставили в городскую больницу №36. По предварительным данным у них сотрясение головного мозга, ЧМТ и рваные раны лица.

ДТП на Щорса-Белинского в Екатеринбурге.Видео: житель Екатеринбурга Дмитрий/ паблик ВК "Инцидент Екатеринбург"

По факту ДТП ведется разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU