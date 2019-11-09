2019-11-09T08:42:47+03:00
Общество

Опасное и трудное ремесло: свердловские полицейские отмечают профессиональный праздник

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел
Лев ИСТОМИН
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Фото: предоставлено Валерием ГорелыхФото: предоставлено Валерием Горелых
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В воскресенье, 10 ноября, свердловские полицейские отмечают свой профессиональный праздник – День сотрудников органов внутренних дел. К этому событию стражи порядка провели несколько мероприятий.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Первое в пятницу, 8 ноября, состоялось у мемориального комплекса на территории СК «Динамо» в Екатеринбурге. Здесь торжественную присягу приняли участники группы слушателей Центра профессиональной подготовки ГУ МВД Свердловской области и курсанты Уральского юридического института МВД.

- Вы встали в единый строй солдат правопорядка. Уверен, этот день навсегда останется в вашей памяти! Служба в МВД – нелегкий ежедневный труд. Удачи, здоровья и счастья вам и близким, - обратился к юношам и девушкам Владимир Тиряев, руководитель кадровой службы полицейского Главка.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Здесь же состоялось и другое торжественное мероприятие – встреча начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова с семьями сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

- Находясь на передовой борьбы с преступностью, защищая спокойствие наших граждан, к сожалению, мы иногда теряем товарищей. В Свердловской области 268 представителей МВД за это отдали самое дорогое – собственные жизни, из них 81 посмертно отмечены высокими государственными наградами, шесть - удостоены звания Героев России. Для них Честь и Мужество были не простые слова, а жизненный принцип. Мы будем помнить каждого из них! – сказал на встрече генерал Мешков.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Участники митинга почтили память павших коллег МВД минутой молчания и возложили к памятнику живые цветы.

В этот же день сотрудников полиции поздравили на встрече в ДК Железнодорожников губернатор области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, главный федеральный инспектор Михаил Каган и другие представители органов власти и силовиков.

- Особые слова благодарности и искренней признательности выражаю нашим дорогим ветеранам. Вы сумели воспитать не одно поколение профессионалов своего дела, заложить прекрасные традиции честного служения народу. Низкий вам поклон за неоценимый вклад в борьбу с преступностью, за воспитание и обучение молодых сотрудников! - отметил в своем выступлении начальник ГУ МВД Александр Мешков.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Глава региона в своей речи отметил заслугу полицейских в обеспечении порядка во время проведения крупных международных мероприятий.

- Праздничный вечер закончился неожиданным сюрпризом от родителей слушателей Центра профподготовки, принявших сегодня присягу. Они вышли на сцену в единообразных футболках с надписью «Мой сын служит в полиции» и исполнили под аплодисменты зала современную песню «Когда ты станешь большим», - подытожил глава пресс-службы областного Главка полковник Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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