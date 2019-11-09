2019-11-09T09:19:14+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом школьники на мотороллере влетели в легковушку, которую отбросило на женщину

В ДТП пострадали четыре человека
Лев ИСТОМИН
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Машина получила механические повреждения. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуМашина получила механические повреждения. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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В пятницу, 8 ноября, в 21:30 в поселке Исток под Екатеринбургом у дома №14 по улице Земледелия произошло серьезное ДТП с участием подростков на мотороллере, автомобиля ВАЗ-21124 и 43-летней женщины-пешехода.

Дело было так: 16-летний водитель советского мотороллера «Муравей» с двумя пассажирами 15 и 17 лет выезжал со двора на проезжую часть и не предоставил преимущества в движении автомобилю «ВАЗ». Машина ехала о стороны переулка Озерный в сторону улицы Специалистов.

После столкновения автомобиль откинула на женщину, которая как раз в это время шла по правой обочине дороги, сообщили «КП-Екатеринбург» в Отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В итоге в аварии пострадали водитель и пассажиры мотороллера, а также женщина-пешеход. Всех их отвезли в больницы Екатеринбурга с сотрясением головного мозга и черепно-мозговыми травмами.

На месте сотрудники полиции произвели все необходимые процессуальные действия: замеры, опрос очевидцев и заполнение документов. Точная причина ДТП будет установлена в ходе расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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