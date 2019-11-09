Под Екатеринбургом школьники на мотороллере влетели в легковушку, которую отбросило на женщину
В пятницу, 8 ноября, в 21:30 в поселке Исток под Екатеринбургом у дома №14 по улице Земледелия произошло серьезное ДТП с участием подростков на мотороллере, автомобиля ВАЗ-21124 и 43-летней женщины-пешехода.
Дело было так: 16-летний водитель советского мотороллера «Муравей» с двумя пассажирами 15 и 17 лет выезжал со двора на проезжую часть и не предоставил преимущества в движении автомобилю «ВАЗ». Машина ехала о стороны переулка Озерный в сторону улицы Специалистов.
После столкновения автомобиль откинула на женщину, которая как раз в это время шла по правой обочине дороги, сообщили «КП-Екатеринбург» в Отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В итоге в аварии пострадали водитель и пассажиры мотороллера, а также женщина-пешеход. Всех их отвезли в больницы Екатеринбурга с сотрясением головного мозга и черепно-мозговыми травмами.
На месте сотрудники полиции произвели все необходимые процессуальные действия: замеры, опрос очевидцев и заполнение документов. Точная причина ДТП будет установлена в ходе расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU