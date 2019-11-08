В Свердловской области создали рабочую группу, где будут обсуждать строительство новых школ
В Свердловской области создали рабочую группу, где будут обсуждать строительство новых школ. В планах перевести всех школьников на обучение в одну смену. Распоряжение о создании рабочей группы подписал губернатор свердловской области Евгений Куйвашев. В ней будут работать над проблемой увеличения мест для учащихся за счет строительства и реконструкции школ
- Рабочая группа будет предлагать оптимальные варианты размещения школ в муниципалитетах. А также эксперты будут разрабатывать экономически эффективные инженерные решения для строительства общеобразовательных учреждений, соответствующих всем современным требованиям, - рассказали в департаменте информационной политики.
В рабочую группу вошли представители региональных министерств и ведомств и руководители и эксперты ведущих строительных организаций Свердловской области.
Добавим, уже в следующем году планируется открыть 11 новых школ, столько же детских садов и еще 13 социальных учреждений.
Среди школ, которые откроют свои двери для юных уральцев в 2020 году: пристрой к лицею № 173 на улице Народной воли в Екатеринбурге, школа по улице Чемпионов в Солнечном, школа на 1000 мест в Невьянске, школа с детским садом в поселке Сосновка, школа на 350 мест в Баранчинском, школа на 500 учащихся в Ревде, а также школы в Арамили и Верхней Пышме.
ИСТОЧНИК KP.RU