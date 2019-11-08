СЕГОДНЯ 18:28 2019-11-08T18:30:04+03:00

Александр Высокинский заявил об этом на встрече с депутатами

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ДК «Химмаш» передадут муниципалитету в 2020 году. Александр Высокинский заявил об этом на встрече с депутатами. Переговоры по сохранению здания ДК «Химмаш» и бассейна «Кристалл» все еще ведутся.

- Окончательное завершение процесса передачи социального звена в муниципальную собственность планируется в 2020 году, - рассказал Александр Высокинский.

Глава города также добавил, что власти выполняют взятые на себя обязательства по сохранению инфраструктуры микрорайона, понимая, что «дворец культуры для микрорайона - это центр притяжения, где выросло не одно поколение химмашевцев».

Напомним, историческое здание ДК «Химмаш» построенное в 1956 году хотели снести, чтобы построить новые дома. На тот момент в нем располагались детские кружки и секций, которые посещали около 700 детей. В апреле 2018 года, после митингов жителей района против сноса здания, мэрия решила взять ДК на свой баланс и реконструировать его.

ИСТОЧНИК KP.RU