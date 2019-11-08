СЕГОДНЯ 18:09 2019-11-08T18:09:04+03:00

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Уральские спасатели помогли женщине выбраться из ловушки в собственном гараже. За помощью к специалистам МЧС в Серове обратился ее сын. Сегодня днем он позвонил по номеру «101» и сообщил, что его мама не может выбраться из овощной ямы в гараже.

- На пункт связи 56 пожарно-спасательной части поступило сообщение, что в гаражно-строительном кооперативе на улице Пушкинской при спуске в овощную яму у женщины обломилась лестница, и она оказалась в ловушке внутри овощехранилища, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Когда спасатели были на месте, в первую очередь они убедились в отсутствии травм у женщины. Затем, с помощью лестницы-палки они помогли ей выбраться.

ИСТОЧНИК KP.RU