Приготовил ужин, а потом избил: на Урале мужчину отправили в колонию за причинение сильных травм сожительнице

СЕГОДНЯ 17:55 2019-11-08T17:55:20+03:00

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На Урале мужчину отправили в колонию за причинение сильных травм сожительнице. Ссора между парой произошла после застолья у друзей в июле этого года. Они целый день провели в гостях за распитием алкоголя. Когда осужденный собрался домой, его сожительница захотела остаться.

- Потерпевшая вернулась домой ближе к полуночи, когда сожитель на кухне готовил ужин. Здесь у них и произошел конфликт, в результате которого женщина получила телесные повреждения, - рассказали в ОМВД России по Богдановичскому району.

66-летнему жителю села Гарашинское за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU