«Все под контролем»: состояние детей, отравившихся в лагере под Екатеринбургом, не вызывает опасений

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-08T15:53:35+03:00

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Состояние 19 детей из загородного лагеря «Лесная жемчужина» в Ревде, которые пожаловались на отравление, не вызывает опасений.

- По итогам осмотра, выявлены ребята, которым необходимо дополнительное обследование. Их состояние здоровья сейчас оценивается как удовлетворительное. Каждый ребенок находится под контролем медицинских работников. Мы уверены, что повода для серьезного беспокойства нет, – заявил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Глава ведомства подчеркнул, что по итогам работы межведомственной комиссии будут сделаны выводы о причинах ЧП. В состав комиссии вошли специалисты министерства образования и молодежной политики Свердловской области, а также регионального минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU