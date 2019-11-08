На Урале на 100 тысяч оштрафовали транспортную компанию, которая не имела разрешения на перевозку пассажиров

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-08T15:15:15+03:00

И ни один из ее работников не был официально трудоустроен

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В Североуральске на 100 тысяч оштрафовали транспортную компанию, которая перевозила пассажиров, нарушая законодательство. В ходе проверки оказалось, что у нее не только нет соответствующих документов на работу кондукторов, но и в самой компании они оказались официально не трудоустроены.

- Перевозка пассажиров осуществлялась на автобусе, который не был включен в реестр транспортных средств, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Водитель также не был официально трудоустроен.

Помимо этого, оказалось, что все предрейсовые осмотры проводились бригадой с помощью медприборов, которые не прошли проверку.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием оштрафовать компанию за нарушение законодательства. На что суд согласился.

ИСТОЧНИК KP.RU