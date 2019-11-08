На Урале на 100 тысяч оштрафовали транспортную компанию, которая не имела разрешения на перевозку пассажиров
В Североуральске на 100 тысяч оштрафовали транспортную компанию, которая перевозила пассажиров, нарушая законодательство. В ходе проверки оказалось, что у нее не только нет соответствующих документов на работу кондукторов, но и в самой компании они оказались официально не трудоустроены.
- Перевозка пассажиров осуществлялась на автобусе, который не был включен в реестр транспортных средств, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Водитель также не был официально трудоустроен.
Помимо этого, оказалось, что все предрейсовые осмотры проводились бригадой с помощью медприборов, которые не прошли проверку.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием оштрафовать компанию за нарушение законодательства. На что суд согласился.
ИСТОЧНИК KP.RU