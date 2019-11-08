На форуме «Города России 2030» в Екатеринбурге власти УрФО подумают, как улучшить жизнь горожанам

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-08T13:56:11+03:00

Форум пройдет уже на следующей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В столице Урала 13 и 14 ноября пройдет четвертый Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: территория проектов». На нем эксперты со всей страны обсудят способы развития местного самоуправления.

Первым мероприятием, которые пройдет в рамках форума, - заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе Президента России в УрФО. На нем поднимут вопросы развития цифровой экономики и внедрение «умного города».

- Помимо этого, речь пойдет о реализации национальных проектов на муниципальном уровне, - добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – В обсуждении поучаствуют губернаторы УрФО и главы крупнейших городов.

Отдельно специалисты обсудят совершенствование городского транспорта и крупные инфраструктурные проекты Екатеринбурга, а также стратегическое развитие городских территорий.

В целом, Екатеринбург стал местом проведения форума не случайно: наш город является одним из признанных лидеров стратегического планирования среди городов страны.

Кстати, сегодня мы рассказывали, что известный урбанист Владимир Злоказов расхвалил транспортную систему, которую власти представили в новом генплане. Проект выдвинут на общественные обсуждения до 27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU