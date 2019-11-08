2019-11-08T13:56:11+03:00
Общество

На форуме «Города России 2030» в Екатеринбурге власти УрФО подумают, как улучшить жизнь горожанам

Мероприятие пройдет 13 и 14 ноября
Мария Трапезникова
Поделиться:
Форум пройдет уже на следующей неделеФорум пройдет уже на следующей неделеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В столице Урала 13 и 14 ноября пройдет четвертый Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: территория проектов». На нем эксперты со всей страны обсудят способы развития местного самоуправления.

Первым мероприятием, которые пройдет в рамках форума, - заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе Президента России в УрФО. На нем поднимут вопросы развития цифровой экономики и внедрение «умного города».

- Помимо этого, речь пойдет о реализации национальных проектов на муниципальном уровне, - добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – В обсуждении поучаствуют губернаторы УрФО и главы крупнейших городов.

Отдельно специалисты обсудят совершенствование городского транспорта и крупные инфраструктурные проекты Екатеринбурга, а также стратегическое развитие городских территорий.

В целом, Екатеринбург стал местом проведения форума не случайно: наш город является одним из признанных лидеров стратегического планирования среди городов страны.

Кстати, сегодня мы рассказывали, что известный урбанист Владимир Злоказов расхвалил транспортную систему, которую власти представили в новом генплане. Проект выдвинут на общественные обсуждения до 27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге представителей культуры научили общаться с инвалидами
Футболист Погребняк отпразднует день рождения в Чечне
Клиенты ВТБ дистанционно открыли более 1,5 млн вкладов
Обокрал 12 кредитных контор: екатеринбуржца, похитившего 4,5 миллиона рублей, отправили под суд
«Коровы не дышат альпийским воздухом»: екатеринбуржец обвинил известную марку шоколада во вранье
Следователи проверят детский лагерь на Урале, где отравились 19 школьников
На один ушло больше 100 миллионов: в Екатеринбург привезли отремонтированные вагоны метро
Убийцей 15-летней девочки на Уралмаше оказался студент местного колледжа
На трассе Екатеринбург – Курган введут реверсивное движение
В 2020 году в Екатеринбурге появится 100 новых автобусов
«Есть такие эстеты»: глава Екатеринбурга ответил тем, кто недоволен ремонтами тротуаров в снег
Уже вербуют местных водителей к себе в команду: в Екатеринбург приходит московское такси
Британские аналитики оценили пунктуальность аэропорта Кольцово на 90,7%
Свердловчанка задолжала по алиментам 610 тысяч и попала в тюрьму
Ушла на работу и исчезла: в Екатеринбурге пропала 31-летняя женщина
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 17,2% в январе-октябре
Присяжные потребовали снисхождения: уральца отправили в тюрьму на девять лет за убийство соседа
«Поругались из-за отсутствия работы»: уральца отправили на 10 лет в тюрьму за убийство собственного сына
Ради Универсиады в Екатеринбурге снесут здание старейшего хлебозавода
Следователи не нашли признаков криминала в смерти женщины, которую нашли мертвой у «Мегаполиса»
На Урале ищут сбежавшего из колонии-поселения заключенного
«Я этого не хотел»: в Екатеринбурге поймали пассажира, который набросился с кулаками на кондуктора автобуса
Из перевернувшегося на уральской трассе бензовоза вытекло 0,5 тонн топлива
«Прогонит серость и добавит колорит»: в Нижнем Тагиле уличные художники разрисуют стены детских садов
Босоногого Тарзана из Екатеринбурга на малой родине похоронит его внучатый племянник
Актер Кулик из Екатеринбурга снял короткометражку про друзей-неудачников, которые пытались продать наркотики
«Ново и революционно»: екатеринбургский урбанист расхвалил транспортную часть нового генплана
Екатеринбург вошел в тройку самых веселых и находчивых городов России