На форуме «Города России 2030» в Екатеринбурге власти УрФО подумают, как улучшить жизнь горожанам
В столице Урала 13 и 14 ноября пройдет четвертый Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: территория проектов». На нем эксперты со всей страны обсудят способы развития местного самоуправления.
Первым мероприятием, которые пройдет в рамках форума, - заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе Президента России в УрФО. На нем поднимут вопросы развития цифровой экономики и внедрение «умного города».
- Помимо этого, речь пойдет о реализации национальных проектов на муниципальном уровне, - добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – В обсуждении поучаствуют губернаторы УрФО и главы крупнейших городов.
Отдельно специалисты обсудят совершенствование городского транспорта и крупные инфраструктурные проекты Екатеринбурга, а также стратегическое развитие городских территорий.
В целом, Екатеринбург стал местом проведения форума не случайно: наш город является одним из признанных лидеров стратегического планирования среди городов страны.
Кстати, сегодня мы рассказывали, что известный урбанист Владимир Злоказов расхвалил транспортную систему, которую власти представили в новом генплане. Проект выдвинут на общественные обсуждения до 27 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU