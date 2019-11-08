Следователи проверят детский лагерь на Урале, где отравились 19 школьников
Свердловские следователи проверят лагерь для одаренных детей «Золотое сечение», где накануне отравились и заболели ротавирусной инфекцией 19 школьников.
Дети начали массово жаловаться на слабость, температуру и тошноту. Их всех отправили в изолятор на карантин, а сам лагерь закрыли досрочно.
- В рамках проверки будет установлено точное количество несовершеннолетних, пожаловавшихся на ухудшение самочувствия, причины произошедшего, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
На место уже выехал министр здравоохранения региона Андрей Цветков. По словам Министерства образования, смена в лагере должна была, по плану, завершиться 14 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU