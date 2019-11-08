Следователи проверят детский лагерь на Урале, где отравились 19 школьников

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-08T12:10:58+03:00

На место с проверкой выехали следователи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всех заболевших поместили в изолятор под наблюдение врачей

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Свердловские следователи проверят лагерь для одаренных детей «Золотое сечение», где накануне отравились и заболели ротавирусной инфекцией 19 школьников.

Дети начали массово жаловаться на слабость, температуру и тошноту. Их всех отправили в изолятор на карантин, а сам лагерь закрыли досрочно.

- В рамках проверки будет установлено точное количество несовершеннолетних, пожаловавшихся на ухудшение самочувствия, причины произошедшего, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

На место уже выехал министр здравоохранения региона Андрей Цветков. По словам Министерства образования, смена в лагере должна была, по плану, завершиться 14 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU