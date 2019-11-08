На один ушло больше 100 миллионов: в Екатеринбург привезли отремонтированные вагоны метро

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-08T11:57:51+03:00

Их пустят на рельсы в ближайшие два дня

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В Екатеринбург привезли первую партию отремонтированных вагонов метро. За этот год в столицу Урала прибыли три поезда, которые капитально были обновлены в Санкт-Петербурге.

- Всего мы планируем обновить 11 составов поездов. Все знают, что метропоезд не может эксплуатироваться больше 30 лет, поэтому их можно либо списать, либо отправить на модернизацию производителю. И тогда они прослужат еще 15 лет, - отметил глава города Александр Высокинский.

На обходе присутствовал и глава городаФото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость одного - больше 100 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

На ремонт одного состава ушло больше 100 миллионов рублей, а новый, по сравнению с ним, стоит около 240 миллионов. А это, по словам мэра, примерная стоимость одного садика.

Во время ремонта производители полностью заменили салон, улучшили звукоизоляцию и систему торможения. А еще поставили новую систему автоматического пожаротушения.

Внутри полностью обновили салон, а также улучшили звукоизоляциюФото: Алексей БУЛАТОВ

Все три новых состава выйдут на пути в ближайшие два дня. К сентябрю 2020 года планируется обновить все вагоны метро.

ИСТОЧНИК KP.RU