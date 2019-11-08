2019-11-08T11:44:59+03:00
Общество

На трассе Екатеринбург – Курган введут реверсивное движение

Там будут ремонтировать ж/д переезд
Мария Трапезникова
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На участке будут ремонтировать ж/д переездНа участке будут ремонтировать ж/д переездФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 55-ом километре трассы Р-354 ЕкатеринбургШадринскКурган, вблизи села Логиново, с 8 по 11 ноября дорожники вводят реверсивное движение. На ж/д переезде будут проходить ремонтные работы.

- Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, - сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Кстати, не так давно под Камышловом завершилась масштабная реконструкция участка трассы Екатеринбург – Тюмень. Проезжую часть расширили с двух полос до четырех. В конце 2019 и начале 2020 годах планируется отремонтировать оставшиеся участки трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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