Британские аналитики оценили пунктуальность аэропорта Кольцово на 90,7%

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-08T10:28:26+03:00

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Международный аэропорт Кольцово вышел в сотню самых пунктуальных аэропортов мира. Рейтинг составило аналитическое агентство OAG (Великобритания). По итогам октября Кольцово занял 80-ю строчку.

- По данным агентства, в октябре у нас было совершено 1 811 регулярных пассажирских рейсов, 90,7% из которых – по расписанию, - рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта. – При подсчете агентство учитывало рейсы, прибывшие или вылетевшие со сдвигом в расписании не более 15 минут.

Первое место в международном рейтинге занял датский аэропорт «Каруп». Интересно, что в июне этого года Кольцово был на 87 месте рейтинга, в июле ему резко удалось подняться до 58-ой строчки.

ИСТОЧНИК KP.RU