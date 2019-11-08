2019-11-08T09:48:21+03:00
Экономика

Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 17,2% в январе-октябре

В январе-октябре 2019 года на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 250,4 тыс. контейнеров ДФЭ
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Перевозка груженых контейнеров на СвЖД во всех видах сообщения в январе-октябре вырослаПеревозка груженых контейнеров на СвЖД во всех видах сообщения в январе-октябре выросла
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В январе-октябре 2019 года на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 250,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Во внутреннем сообщении отправлено 156,7 тыс. ДФЭ (+17,2%), в экспортном – 93,7 тыс. ДФЭ (+17%).

Перевозка груженых контейнеров на СвЖД во всех видах сообщения в январе-октябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,8% и составила 183,3 тыс. ДФЭ (перевезено 3,5 млн тонн грузов, +16,9%), в том числе:

· нефть и нефтепродукты – 37,2 тыс. ДФЭ (+21,6% к уровню десяти месяцев 2018 года);

· черные металлы – 11,5 тыс. (+26,6%);

· лесные грузы –23,4 тыс. (+18,6%);

· бумага – 22,8 тыс. (–2,7%);

· цветные металлы – 14,5 тыс. (–1,8%);

· химикаты и сода – 50,1 тыс. (+30,5%);

· строительные грузы –3,5 тыс. (+5,6%);

· огнеупоры – 5,3 тыс. (+15%);

· метизы – 4,8 тыс. (+2%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-октябре 2019 года было перевезено 4 млн 95,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера

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