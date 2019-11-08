Присяжные потребовали снисхождения: уральца отправили в тюрьму на девять лет за убийство соседа
В Ирбите 55-летнего местного жителя отправили под суд. Его обвиняют в убийстве соседа.
- В середине января этого года он распивал спиртные напитки у себя дома. Увидев в окно своего соседа, с которым был «на ножах», он вышел в сени своей квартиры, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Через закрытую дверь они снова поссорились, и тогда мужчина решил убить своего соседа. Он схватил нож, открыл дверь, подошел к нему и ударил клинком прямо в сердце. От полученный травм мужчина скончался на месте.
- Подсудимый свою вину не признал. Присяжные вынесли вердикт и признали его виновным, но заслуживающим снисхождения, - добавили в прокуратуре.
На основании их решения Ирбитский районный суд отправил мужчину на 9 лет и 7 месяцев в колонию строгого режима, с последующим ограничением свободы на один год.
ИСТОЧНИК KP.RU