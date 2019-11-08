2019-11-08T09:45:21+03:00
Происшествия

Присяжные потребовали снисхождения: уральца отправили в тюрьму на девять лет за убийство соседа

Он нанес удар ножом прямо в сердце
Мария Трапезникова
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Мужчине дали 9 лет и 7 месяцев колонии строгого режимаМужчине дали 9 лет и 7 месяцев колонии строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ирбите 55-летнего местного жителя отправили под суд. Его обвиняют в убийстве соседа.

- В середине января этого года он распивал спиртные напитки у себя дома. Увидев в окно своего соседа, с которым был «на ножах», он вышел в сени своей квартиры, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Через закрытую дверь они снова поссорились, и тогда мужчина решил убить своего соседа. Он схватил нож, открыл дверь, подошел к нему и ударил клинком прямо в сердце. От полученный травм мужчина скончался на месте.

- Подсудимый свою вину не признал. Присяжные вынесли вердикт и признали его виновным, но заслуживающим снисхождения, - добавили в прокуратуре.

На основании их решения Ирбитский районный суд отправил мужчину на 9 лет и 7 месяцев в колонию строгого режима, с последующим ограничением свободы на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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