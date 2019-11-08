Следователи не нашли признаков криминала в смерти женщины, которую нашли мертвой у «Мегаполиса»
Труп обнаружили на козырьке супермаркета
Фото: читатель "КП"
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Следователи СКР не нашли признаков криминала в смерти женщины, которую нашли мертвой у ТРЦ «Мегаполис». Как рассказал «КП-Екаетринбург» руководитель следственного отдела по Чкаловскому району Дмитрий Аникин, об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения.
- На записях видно, как женщина заходит в подъезд и поднимается на лифте. Ее личность установлена, информация передана родственникам, - отметил Аникин.
Напомним, что сейчас в городе ищут подростков, которые нанесли смертельное ранение 15-летней девочке.
ИСТОЧНИК KP.RU