2019-11-08T09:10:39+03:00
Происшествия

Следователи не нашли признаков криминала в смерти женщины, которую нашли мертвой у «Мегаполиса»

Труп обнаружили на козырьке супермаркета
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: читатель "КП"Фото: читатель "КП"
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Следователи СКР не нашли признаков криминала в смерти женщины, которую нашли мертвой у ТРЦ «Мегаполис». Как рассказал «КП-Екаетринбург» руководитель следственного отдела по Чкаловскому району Дмитрий Аникин, об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения.

- На записях видно, как женщина заходит в подъезд и поднимается на лифте. Ее личность установлена, информация передана родственникам, - отметил Аникин.

Напомним, что сейчас в городе ищут подростков, которые нанесли смертельное ранение 15-летней девочке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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