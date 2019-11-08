«Я этого не хотел»: в Екатеринбурге поймали пассажира, который набросился с кулаками на кондуктора автобуса

СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-08T09:02:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Екатеринбурга задержала пассажира, который набросился с кулаками на кондуктора автобуса №25. Инцидент произошел еще 2 ноября, а через пять дней, 7 ноября, его доставили в отделение.

- Между 23-летним кондуктором и 33-летним пассажиром произошла словесная перепалка. В итоге, пассажир нанес тому несколько ударов и скрылся, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/742567" frameborder="0"></iframe> Напавший на кондуктора мужчина, извинился перед пассажирами маршрутки.Видео: ГУВД СО

Хулиганом оказался ранее судимый местный житель, в данный момент он работает слесарем. Полиции он объяснил свой поступок оскорблением со стороны кондуктора, и решил таким образом преподать «гостю нашего города урок». Свою вину он признал и раскаялся в собственном поступке.

- Я прошу прощения у пассажиров автобуса, которые застали эту перепалку. На самом деле я этого не хотел, - рассказал полиции сам нападавший. – Всем удачи и здоровья.

Сейчас в отношении него возбуждено административное производство по статье «Побои». Теперь ему грозит либо штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест, либо обязательные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU