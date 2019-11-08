2019-11-08T08:26:49+03:00
Происшествия

Из перевернувшегося на уральской трассе бензовоза вытекло 0,5 тонн топлива

Сейчас последствия ЧП ликвидированы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшим вечером на уральской трассе, в Невьянском ГО, перевернулся бензовоз. От удара цистерна объемом в 16 тонн лопнула, и из нее начало вытекать топливо. На место ЧП оперативно выехали несколько бригад спасателей, чтобы не дать ему воспламениться.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Около 00:35 с помощью подъемного крана бензовоз подняли. По предварительным данным, объем утечки топлива составил 0,5 тонн.

- Течь ликвидирована. Сегодня планируется буксировка бензовоза к месту стоянки и проведение рекультивации грунта в месте разлива топлива, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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