Из перевернувшегося на уральской трассе бензовоза вытекло 0,5 тонн топлива
Минувшим вечером на уральской трассе, в Невьянском ГО, перевернулся бензовоз. От удара цистерна объемом в 16 тонн лопнула, и из нее начало вытекать топливо. На место ЧП оперативно выехали несколько бригад спасателей, чтобы не дать ему воспламениться.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Около 00:35 с помощью подъемного крана бензовоз подняли. По предварительным данным, объем утечки топлива составил 0,5 тонн.
- Течь ликвидирована. Сегодня планируется буксировка бензовоза к месту стоянки и проведение рекультивации грунта в месте разлива топлива, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU