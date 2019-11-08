«Прогонит серость и добавит колорит»: в Нижнем Тагиле уличные художники разрисуют стены детских садов
Уличный художник Илья Вьюгов разрисует стены детских садов и исторических памятников в Нижнем Тагиле. Именно он не так давно украсил фасад многоэтажки яркими осенними картинами – что очень понравилось местным жителям. Накануне с художником встретился и глава города Владислав Пинаев.
Вьюгов рассказал и показал, как мог бы выглядеть город, если к нему добавить чуть-чуть креатива и фантазии.
А вот такая картина уже красуется на фасаде одной из многоэтажек города. Фото: сообщество "Нижний Тагил"
- За последнее время в Нижнем Тагиле можно наблюдать реальные преобразования, - рассказал художник. – В этой связи монументальное искусство имеет большую перспективу, как очень наглядное и понятное всем творчество.
Глава города выслушал все предложения и отметил, что идеи действительно хорошие, а яркие краски помогут убрать серость с улиц.
- Климат Урала таков, что нам всегда не хватает солнца, и украшение фасадов зданий – и особенно детских садов – исправило бы эту ситуацию и добавило в колорит города ярких штрихов, - добавил Пинаев.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Через неделю они снова встретятся, где уже предметно обсудят график выполнения всех работ.
ИСТОЧНИК KP.RU