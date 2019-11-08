Босоногого Тарзана из Екатеринбурга на малой родине похоронит его внучатый племянник

СЕГОДНЯ 07:50 2019-11-08T07:52:15+03:00

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Не так давно мы рассказывали, что в Екатеринбурге скончался легендарный Тарзин – бегун Сергей Зобнин, который покорял улицы на своих двоих, босиком и в шортах. И лишь в холода он надевал кроссовки.

О нем практически ничего не известно, поэтому долгое время екатеринбуржцы пытались найти родственников, которые бы занялись похоронами. И вот, когда надежды почти не осталось, в дело вмешался региональный отдел МВД. Оказалось, что Тарзан 15 лет служил в их рядах, поэтому его собирались похоронить с воинскими почестями на Лесном кладбище.

- Шесть лет он служил участковым уполномоченным в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (с 1980 по 1986 годы). Затем Зобнин перевелся в город Норильск Красноярского края, где работал до увольнения из системы МВД в связи с болезнью, - рассказал тогда «Комсомолке» пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Закончил службу Сергей Зобнин в звании старшего лейтенанта.

И вот сейчас появилась информация, что у Тарзана нашлись родственники – они захоронят его на малой родине, в Слободо-Туринском районе. Об этом они узнали из СМИ.

- Они оформляют соответствующие документы, после чего увозят тело из Екатеринбурга. Такое решение они приняли в связи с тем, что здесь родственников у него не осталось. Поэтому некому следить за могилой, - добавил Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU