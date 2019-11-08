Актер Кулик из Екатеринбурга снял короткометражку про друзей-неудачников, которые пытались продать наркотики

СЕГОДНЯ 07:14 2019-11-08T07:15:59+03:00

Он снят в формате скетча и длится чуть меньше девяти минут

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Актер из Екатеринбурга Евгений Кулик снял свою первую короткометражку, которую опубликовал на странице в Instagram.

Это история о двух друзьях-неудачниках, которые пытались продать случайно попавшие к ним в руки наркотики. А все для того, чтобы, наконец, разбогатеть, переехать в нормальную квартиру и, может, даже свозить любимую на море.

Фото: Евгений Кулик в Instagram

Сам ролик снят в формате скетча и длится чуть меньше девяти минут. Называется он просто: «Сделка».

- Это наша первая работа такого формата. Мы хотим двигать жанр инстаскетчей вперед и не боимся пробовать новое, - заявил актер у себя в Instagram.

Фото: Евгений Кулик в Instagram

Сам Кулик играет одну из главных ролей, вторая досталась Алексею Кривеня, капитану команды КВН «Русская дорога». Именно его персонаж находит в маршрутке огромную партию наркотиков и предлагает на этом разжиться.

Фото: Евгений Кулик в Instagram

Напомним, что Евгений Кулик также снялся в комедийном сериале «Толя Робот», который вышел на ТНТ в мае этого года. В качестве саундтрека создатели взяли песню «Каждый раз» нашей певицы Монеточки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/742547" frameborder="0"></iframe> Актер из Екатеринбурга снял скетч про друзей-неудачников, которые пытались продать наркотики.Видео: Евгений Кулик в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU