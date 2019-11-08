Актер Кулик из Екатеринбурга снял короткометражку про друзей-неудачников, которые пытались продать наркотики
Актер из Екатеринбурга Евгений Кулик снял свою первую короткометражку, которую опубликовал на странице в Instagram.
Это история о двух друзьях-неудачниках, которые пытались продать случайно попавшие к ним в руки наркотики. А все для того, чтобы, наконец, разбогатеть, переехать в нормальную квартиру и, может, даже свозить любимую на море.
Фото: Евгений Кулик в Instagram
Сам ролик снят в формате скетча и длится чуть меньше девяти минут. Называется он просто: «Сделка».
- Это наша первая работа такого формата. Мы хотим двигать жанр инстаскетчей вперед и не боимся пробовать новое, - заявил актер у себя в Instagram.
Фото: Евгений Кулик в Instagram
Сам Кулик играет одну из главных ролей, вторая досталась Алексею Кривеня, капитану команды КВН «Русская дорога». Именно его персонаж находит в маршрутке огромную партию наркотиков и предлагает на этом разжиться.
Фото: Евгений Кулик в Instagram
Напомним, что Евгений Кулик также снялся в комедийном сериале «Толя Робот», который вышел на ТНТ в мае этого года. В качестве саундтрека создатели взяли песню «Каждый раз» нашей певицы Монеточки.
Актер из Екатеринбурга снял скетч про друзей-неудачников, которые пытались продать наркотики.Видео: Евгений Кулик в Instagram
ИСТОЧНИК KP.RU