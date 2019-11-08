2019-11-08T06:33:05+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в тройку самых веселых и находчивых городов России

А самые суровые люди живут в Уфе и Кисловодске
Мария Трапезникова
Поделиться:
Екатеринбург занял третье местоЕкатеринбург занял третье местоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 ноября, отмечается самый веселый праздник – Международный день КВН. Специально по такому случаю аналитики из сервиса бронирования жилья Tvil.ru решили составить топ-10 самых задорных городов России. Екатеринбург, как оказалось, вошел в тройку лидеров.

- По данным опроса, в городе-курорте Сочи живут самые-самые люди, за них проголосовали 24,73% опрошенных. На втором месте Ялта (15,05%), а следом идет Екатеринбург (11,83%), - рассказали в пресс-службе сервиса.

Меньше всего голосов в опросе про веселых жителей набрали Кисловодск и Уфа (3,23%). Там живут самые суровые и серьезные жители.

Фото: Tvil.ru

Фото: Tvil.ru

Напомним, что дебют программы КВН состоялся еще в 1961 году, 8 ноября. И уже в 2001 году сделать этот день «красным днем календаря» предложил Александр Масляков, ведущий и нынешний президент КВН.

В Екатеринбурге, кстати, в начале сентября состоялась «Встреча выпускников Клуба Веселых и Находчивых». На него пришли Михаил Галустян, Владимир Шахрин, Пелагея, ну, и, конечно, сам Масляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале ищут сбежавшего из колонии-поселения заключенного
«Я этого не хотел»: в Екатеринбурге поймали пассажира, который набросился с кулаками на кондуктора автобуса
Из перевернувшегося на уральской трассе бензовоза вытекло 0,5 тонн топлива
«Прогонит серость и добавит колорит»: в Нижнем Тагиле уличные художники разрисуют стены детских садов
Босоногого Тарзана из Екатеринбурга на малой родине похоронит его внучатый племянник
Актер Кулик из Екатеринбурга снял короткометражку про друзей-неудачников, которые пытались продать наркотики
«Ново и революционно»: екатеринбургский урбанист расхвалил транспортную часть нового генплана
«На дорогу полилось топливо»: на уральской трассе перевернулся бензовоз
В Екатеринбурге в следующем году обновят 33 участка автомобильных дорог
В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала женщина
Перед новогодними отпусками уральцев предупреждают об опасных болезнях, привезенных из заграницы
Стала известна причина драки на Уралмаше, после которой скончалась 16-летняя школьница
Попал в засаду, защищая мирных жителей: в Невьянске открыли улицу в честь геройски погибшего лейтенанта МВД Олега Ждановских
Жители Свердловской области могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии
В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 реконструируют участок ЕКАДа между трассой М-5 «Урал» и Тюменским трактом
Евгений Куйвашев призвал предлагать свои варианты талисмана Универсиады-2023
В Екатеринбурге сделают дополнительное освещение в 15 парках
ОАО «РЖД» открыло региональную инновационную площадку в Екатеринбурге
На официальном портале города открыли электронную выставку, посвященную екатеринбургскому трамваю
Дрались трое на трое: в Екатеринбурге СК ищет молодых людей, избивших несовершеннолетнюю девушку
На Урале вынесли приговор убийце матери четверых детей, тело которой нашли в колодце
Уральца дважды поймали пьяным за рулем и отправили на год в тюрьму
Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде еще на день
Клиенты «МегаФона» могут поселить колл-центр в смартфон
На подъезде к Екатеринбургу поставили два новых моста-пешеходника
Интернет-шопоголики ликуют: посылки из Китая екатеринбуржцам будут доставлять за 10 дней
Свердловские следователи попросили школьников нарисовать коррупцию: смотрим, что из этого получилось