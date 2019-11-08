Екатеринбург вошел в тройку самых веселых и находчивых городов России
Сегодня, 8 ноября, отмечается самый веселый праздник – Международный день КВН. Специально по такому случаю аналитики из сервиса бронирования жилья Tvil.ru решили составить топ-10 самых задорных городов России. Екатеринбург, как оказалось, вошел в тройку лидеров.
- По данным опроса, в городе-курорте Сочи живут самые-самые люди, за них проголосовали 24,73% опрошенных. На втором месте Ялта (15,05%), а следом идет Екатеринбург (11,83%), - рассказали в пресс-службе сервиса.
Меньше всего голосов в опросе про веселых жителей набрали Кисловодск и Уфа (3,23%). Там живут самые суровые и серьезные жители.
Фото: Tvil.ru
Напомним, что дебют программы КВН состоялся еще в 1961 году, 8 ноября. И уже в 2001 году сделать этот день «красным днем календаря» предложил Александр Масляков, ведущий и нынешний президент КВН.
В Екатеринбурге, кстати, в начале сентября состоялась «Встреча выпускников Клуба Веселых и Находчивых». На него пришли Михаил Галустян, Владимир Шахрин, Пелагея, ну, и, конечно, сам Масляков.
ИСТОЧНИК KP.RU