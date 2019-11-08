«На дорогу полилось топливо»: на уральской трассе перевернулся бензовоз

СЕГОДНЯ 06:02 2019-11-08T08:27:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером, около 21:30, в диспетчерскую МЧС поступило тревожное сообщение об аварии на 295 километре трассы Серов – Нижний Тагил – Екатеринбург. На место выехали пять спасателей на двух спецмашинах.

Оказалось, что на дороге бензовоз Volvo съехал в кювет и опрокинулся, в результате чего 16 тонн топлива разлились прямо по дороге. Возникла угроза воспламенения.

- Прибывшие на место бригады подали на опрокинувшуюся автоцистерну воздушно-механическую пену для недопущения возгорания топлива, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В результате ДТП никто, к счастью, не пострадал.

На место также выехали сотрудники ГИБДД, они организовали регулирование дорожного движения. Чтобы убрать с обочины бензовоз, бы вызван автокран. Сейчас на месте поочередно дежурят бригады МЧС, проблем в движении остального транспорта нет. Обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU