СЕГОДНЯ 20:02 2019-11-07T20:02:24+03:00

В Екатеринбурге в следующем году обновят 33 участка автомобильных дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге в следующем году обновят 33 участка автомобильных дорог. Ремонтные работы пройдут во всех районах города. Бюджет, который должны потратить на обновление дорог обсудили сегодня в администрации.

- Финансирование благоустройства будет основываться на поступлениях из федерального, регионального и местного бюджетов. Включение каждого объекта в список основывается на анализе обращений граждан и сложившейся транспортной ситуации, рассказал глава города Александр Высокинский.

В администрации добавили, что кроме обновления участков дорог они планируют капитальный ремонт, реконструкцию и строительство ещё 17 различных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU