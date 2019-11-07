В Екатеринбурге в следующем году обновят 33 участка автомобильных дорог
В Екатеринбурге в следующем году обновят 33 участка автомобильных дорог. Ремонтные работы пройдут во всех районах города. Бюджет, который должны потратить на обновление дорог обсудили сегодня в администрации.
- Финансирование благоустройства будет основываться на поступлениях из федерального, регионального и местного бюджетов. Включение каждого объекта в список основывается на анализе обращений граждан и сложившейся транспортной ситуации, рассказал глава города Александр Высокинский.
В администрации добавили, что кроме обновления участков дорог они планируют капитальный ремонт, реконструкцию и строительство ещё 17 различных объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU