В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала женщина
В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала женщина. Она упала на крышу магазина на улице Циолковского, 57. По словам очевидцев, женщина получила сильные травмы и не выжила. Пока не известно, с какой высоты упала екатеринбурженка и что стало причиной трагедии.
- Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбургу по факту обнаружения тела женщины проводится доследственная проверка. Данных о насильственном характере смерти в настоящее время не имеется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.
Сейчас на месте трагедии работают полицейские.
Фото: читатели КП-Екатеринбург
ИСТОЧНИК KP.RU