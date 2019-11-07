2019-11-07T20:21:02+03:00
Общество

В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала женщина

Она упала на крышу магазина на улице Циолковского
Алина СУРИНА
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Фото: читатели КП-ЕкатеринбургФото: читатели КП-Екатеринбург
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В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала женщина. Она упала на крышу магазина на улице Циолковского, 57. По словам очевидцев, женщина получила сильные травмы и не выжила. Пока не известно, с какой высоты упала екатеринбурженка и что стало причиной трагедии.

- Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбургу по факту обнаружения тела женщины проводится доследственная проверка. Данных о насильственном характере смерти в настоящее время не имеется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Сейчас на месте трагедии работают полицейские.

Фото: читатели КП-Екатеринбург

Фото: читатели КП-Екатеринбург

ИСТОЧНИК KP.RU

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