2019-11-07T20:10:41+03:00
Общество

Перед новогодними отпусками уральцев предупреждают об опасных болезнях, привезенных из заграницы

В тропических странах распространена Лихорадка Денге, Зика и холера
Алина СУРИНА
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Среди жителей Свердловской области с начала года зарегистрировано 13 случаев лихорадки ДенгеСреди жителей Свердловской области с начала года зарегистрировано 13 случаев лихорадки ДенгеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Перед новогодними отпусками уральцев предупреждают об опасных болезнях, привезенных из заграницы. В это время популярны страны тропического климата, в которых распространены Лихорадка Денге, Зика и холера.

- Лихорадка Денге широко распространена во всех странах региона Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, в Центральной и Южной Америке, странах Карибского бассейна. В Африке, Южной, Центральной Юго - восточной Азии, Американском регионе регистрируются случаи холеры. Наибольшее число заболевших (более 10 тысяч) приходится на страны Африканского континента, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Среди жителей Свердловской области с начала года зарегистрировано 13 случаев лихорадки Денге. Шесть случаев заражения произошло на территории Вьетнама, пять в Таиланде, по одному в Индии и на Мальдивах. При этом количество случаев выросло в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

В Роспотребнадзоре рекомендуют перед тем как отправится в отпуск, узнать у туроператора об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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