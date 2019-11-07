2019-11-07T18:47:31+03:00
Происшествия

Стала известна причина драки на Уралмаше, после которой скончалась 16-летняя школьница

Участников потасовки ищут полицейские и следователи
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Представитель свердловского главка полиции прокомментировал ход расследования драки на Уралмаше, после которой скончалась 16-летняя школьница.

Также стала известна предварительная причина потасовки.

- Оперуполномоченные отдела полиции № 15 УМВД по Екатеринбургу совместно с коллегами из ГУ МВД области и следственного комитета предпринимают необходимые меры, чтобы преступление, о котором идет речь не осталось безнаказанным. Сейчас представители МВД отрабатывают различные версии произошедшего ЧП, по одной из них все произошло на почве личных неприязненных отношений. Об итогах работы полиции обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ, - прокомментировал ход расследования пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Силовики ищут парня в сине-белой шапке и девушку с малиновыми волосами. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Силовики ищут парня в сине-белой шапке и девушку с малиновыми волосами. Фото: СУ СКР по Свердловской области

По данным «КП», вместе с 16-летней Екатериной в драке принимали участие двое ее одноклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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