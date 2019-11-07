Попал в засаду, защищая мирных жителей: в Невьянске открыли улицу в честь геройски погибшего лейтенанта МВД Олега Ждановских
В Невьянске открыли улицу в честь геройски погибшего лейтенанта МВД Олега Ждановских. Его имя поместили на стену Славы Главного управления МВД России по Свердловской области «Навечно в строю», а также в Книгу памяти. Мемориальные доски разместили на фасаде межмуниципального отдела внутренних дел МВД России «Невьянский» и здания Уральского горнозаводского колледжа имени Демидовых.
От смертельных ранений Олег Ждановских погиб на Кавказе в 2001 году, когда попал в засаду. Он защищал мирных жителей. Вместе с сослуживцами он выехал на место происшествия - на остановку общественного транспорта, обстрелянную неизвестными, где и получил ранения.
- Храбрый офицер, в честь которого теперь названа новая улица в Невьянске, родился 27 ноября 1972 года в посёлке Карпушиха. На службу в органы внутренних дел он пришел в декабре 1993 года. Со 2 апреля 2001 года находился в длительной командировке на территории Чеченской Республики, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Фото: предоставлено В.Н. Горелых
Сегодня почтили память старшего лейтенанта минутой молчания. После этого ансамбль «Офицерское трио» исполнил песню, посвященную Олегу Ждановских. А дети запустили в небо белоснежных голубей. Завершилось мероприятие показом фильма о жизни и подвиге погибшего офицера.
ИСТОЧНИК KP.RU