2019-11-07T18:13:11+03:00
Общество

Жители Свердловской области могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии

Снять деньги со счета или воспользоваться любой другой финансовой услугой по одному слову через Единую биометрическую систему невозможно
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Фото: предоставлено компанией РостелекомФото: предоставлено компанией Ростелеком
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В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества «Ростелеком» разъясняет. Снять деньги со счета или воспользоваться любой другой финансовой услугой по одному слову через Единую биометрическую систему невозможно.

Для идентификации гражданина и получения банковских услуг с использованием Единой биометрической системы недостаточно произнести какое-либо отдельное слово, например, «да» или «я подтверждаю». Идентификация в Единой биометрической системе основана на комбинации голоса и лица клиента. При получении банковской услуги пользователь подтверждает личность по биометрии — глядя в камеру произносит случайно сгенерированную последовательность цифр. Эту последовательность невозможно записать заранее, она различается при каждом запросе.

Отдельно отметим, Единая биометрическая система, созданная по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сегодня позволяет выполнить три финансовые операции: открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать денежный перевод. Провести другие операции, например, снять деньги с текущего счета, с помощью Единой биометрической системы невозможно.

Фото: предоставлено компанией Ростелеком

Фото: предоставлено компанией Ростелеком

«В Единую биометрическую систему заложены повышенные требования к информационной безопасности и комфорту граждан при дистанционном получении услуг. Обмануть биометрические алгоритмы и получить данные из базы, где хранятся биометрические контрольные шаблоны граждан, невозможно, — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. — Хочу успокоить активных пользователей банковских услуг: по словам “подтверждаю” или “да” при ответе на телефонный звонок, о которых так много сейчас пишут в СМИ, получить данные для удаленной биометрической идентификации или снять деньги со счета невозможно. Подчеркну, что речь идет именно о Единой биометрической системе, а не о локальных биометрических системах банков. Единая биометрическая система работает только с комбинацией голоса и лица клиента».

Для идентификации клиента Единая биометрическая система должна не только услышать, как человек произносит определенный набор цифр, но и увидеть, как он это делает. «Ростелеком» использует специальный алгоритм выявления подделки, который позволяет определить, что перед камерой находится живой человек, а не фотография или запись голоса, проверяет его на соответствие микромимики лица и естественность поведения. Это гарантирует клиентам высокий уровень информационной безопасности при получении банковских услуг.

Узнать обо всех операциях, которые проводятся с помощью вашей биометрии, можно в личном кабинете пользователя портала bio.rt.ru.

Фото: предоставлено компанией Ростелеком

Фото: предоставлено компанией Ростелеком

Зарегистрироваться в Единой биометрической системе сегодня можно в 11 тысячах отделений 180 банков, которые расположены более чем в тысяче населенных пунктов России. Всего в системе зарегистрировано около 65 тыс. человек.

В Екатеринбурге насчитывается 194 банковских отделения, где можно сдать биометрию, всего в Уральском федеральном округе и Пермском крае более 2000 отделений, регистрирующих биометрию.

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