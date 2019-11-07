2019-11-07T16:48:17+03:00
Общество

В Екатеринбурге сделают дополнительное освещение в 15 парках

Об этом заявили на заседании в администрации города
Алина СУРИНА
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В екатеринбургских парках и скверах появится дополнительное освещениеВ екатеринбургских парках и скверах появится дополнительное освещениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сделают дополнительное освещение в 15 парках. Об этом на заседании заявила Председатель Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова. Она отметила, что когда в 60-70 годах прошлого века, когда проектировали зеленые зоны в городе, об установке освещения и речи не было.

- В Екатеринбурге недостаточно освещены парки и скверы. В рамках работ, связанных с реконструкцией мест отдыха, мы предусмотрели освещение в 15 крупных парках уральской столицы, - сказала Тамара Благодаткова.

Теперь в администрации будут разрабатывать проект с указанием неосвещенных зон. Кроме парков и скверов планируется улучшить освещение на аварийных участках дорог и пешеходных переходах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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