СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-07T16:48:17+03:00

Об этом заявили на заседании в администрации города

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В Екатеринбурге сделают дополнительное освещение в 15 парках. Об этом на заседании заявила Председатель Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова. Она отметила, что когда в 60-70 годах прошлого века, когда проектировали зеленые зоны в городе, об установке освещения и речи не было.

- В Екатеринбурге недостаточно освещены парки и скверы. В рамках работ, связанных с реконструкцией мест отдыха, мы предусмотрели освещение в 15 крупных парках уральской столицы, - сказала Тамара Благодаткова.

Теперь в администрации будут разрабатывать проект с указанием неосвещенных зон. Кроме парков и скверов планируется улучшить освещение на аварийных участках дорог и пешеходных переходах.

ИСТОЧНИК KP.RU