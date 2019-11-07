СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-07T16:26:09+03:00

Трамвайные линии пустили в городе 90 лет назад

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На официальном портале города открыли электронную выставку, посвященную екатеринбургскому трамваю. Трамвайные линии в столице Урала пустили ровно 90 лет назад. Не выходя из-за компьютера, горожане могут рассмотреть архивные фотографии и документы о движении трамваев в Екатеринбурге.

- Открытие трамвайного движения состоялось 7 ноября 1929 года Линия соединила южную часть города с северной. Первая трамвайная линия проходила от Железнодорожного вокзала до площади Горсовета (Цыганская площадь - ныне Южное трамвайное депо), по улицам Я. Свердлова, Дзержинского, Толмачева, Ленина, 8 Марта и Фрунзе, - рассказывается на электронной выставке.

Фото: электронная выставка на официальном портале Екатеринбурга

Из архивных документов можно узнать, например, что вопрос о необходимости пуска трамвая в Свердловске поднимался властями города неоднократно, но долго не решался из-за отсутствия мощной электростанции. А с началом укладки путей развернулось и строительство первого трамвайного депо.

По словам начальника Отдела по делам архивов Администрации города Екатеринбурга Светланы Наштатик, цель электронной выставки - не просто отметить юбилей екатеринбургского трамвая, но и познакомить жителей с интересными фактами из истории родного города.

ИСТОЧНИК KP.RU