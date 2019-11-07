На официальном портале города открыли электронную выставку, посвященную екатеринбургскому трамваю
На официальном портале города открыли электронную выставку, посвященную екатеринбургскому трамваю. Трамвайные линии в столице Урала пустили ровно 90 лет назад. Не выходя из-за компьютера, горожане могут рассмотреть архивные фотографии и документы о движении трамваев в Екатеринбурге.
- Открытие трамвайного движения состоялось 7 ноября 1929 года Линия соединила южную часть города с северной. Первая трамвайная линия проходила от Железнодорожного вокзала до площади Горсовета (Цыганская площадь - ныне Южное трамвайное депо), по улицам Я. Свердлова, Дзержинского, Толмачева, Ленина, 8 Марта и Фрунзе, - рассказывается на электронной выставке.
Фото: электронная выставка на официальном портале Екатеринбурга
Из архивных документов можно узнать, например, что вопрос о необходимости пуска трамвая в Свердловске поднимался властями города неоднократно, но долго не решался из-за отсутствия мощной электростанции. А с началом укладки путей развернулось и строительство первого трамвайного депо.
По словам начальника Отдела по делам архивов Администрации города Екатеринбурга Светланы Наштатик, цель электронной выставки - не просто отметить юбилей екатеринбургского трамвая, но и познакомить жителей с интересными фактами из истории родного города.
ИСТОЧНИК KP.RU